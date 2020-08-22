شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تهدي كل محافظة 1000 شجرة مثمرة لزراعتها في المنشآت العامة والشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت الدكتورة إيناس أبوطالب، رئيس جهاز شؤون البيئة، بروتوكولًا للتعاون المشترك بين الجهاز ومؤسسة الدلتا لخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية، ويمثلها الدكتور محمد بركات، المدير التنفيذى للمؤسسة، و«مبادرة هنجملها»، ويمثلها المهندس محمد قبطان، المنسق العام للمبادرة، وذلك بشأن رعاية المبادرة في تشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة.

يأتي ذلك اتساقًا مع مبادرة رئيس الجمهورية «المليون شجرة» لزراعة الأشجار المثمرة في المنشآت العامة في جميع محافظات الجمهورية، وفى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتعاون مع مبادرات المجتمع المدني ومساندتها لتحقيق التنمية المستدامة ومشاركة جميع الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني من أجل الإدارة الرشيدة والمستدامة، واتساقًا مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وقالت «إيناس» إنه بموجب هذا البروتوكول، تقوم وزارة البيئة بإهداء كل محافظة 1000 شجرة مثمرة من أشجار الليمون والزيتون لزراعتها في المنشآت العامة والشوارع، ويشمل نطاق عمل هذا البروتوكول جميع محافظات جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار ما يقوم به جهاز شؤون البيئة من جهود لحماية البيئة، وانطلاقًا من سعي الجهاز للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء، والتي تؤثر على صحة الإنسان.

من جانبه، أكد «بركات» أن مؤسسة الدلتا لخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية، (المشهرة برقم 9581 لسنة 2015)، هي أحد الكيانات المدنية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة، خاصة الحد من تلوث الهواء والتصدي له ونشر ثقافة الجمال واللون الأخضر.

كما أكد «قبطان» أن مبادرة «هنجملها» تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى، ومكافحة فقر الغذاء والأمراض، حيث إن المبادرة تعتمد على زراعة الأشجار الأكثر إعمارًا في الأرض، ودائمة الخضرة، وقليلة الاستهلاك للمياه.

وبموجب البروتوكول، يلتزم جهاز شؤون البيئة بتقديم الدعم الفني واللوجيستي إلى المؤسسة ومسؤولى مبادرة «هنجملها»، وذلك لزراعة الأشجار المثمرة في المحافظات المختلفة، وذلك من خلال الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما يلتزم مسؤولو المؤسسة والمبادرة بإهداء تلك الأشجار إلى المنشآت العامة والخاصة لزراعتها بالشوارع بجميع محافظات الجمهورية، ووفقًا لخطة العمل المعتمدة من البيئة، وبالتعاون مع منسقى مبادرة «هنجملها» لضمان رعاية الأشجار بعد زراعتها.

Advertisements

وعلى هامش التوقيع، قامت «إيناس» بإهداء درع الوزارة للتميز البيئى إلى مسؤولى المؤسسة والمبادرة تقديرًا لجهودهم المتميزة في مجال العمل البيئى.