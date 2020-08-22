شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة اللغة العربية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تداولت صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي، السبت، صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة. وتداولت صفحات الغش الأسئلة والاجابات الخاصة بها بعد مرور نحو ساعة من بدء اللجنة. من جانبها، بدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن مسؤوليتها، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسببين بالواقعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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