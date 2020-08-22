شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تضبط طالبة استخدمت التليفون فى تصوير ونشر امتحان العربى للثانوية دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من رصد حالة غش واحدة باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة بعد مرور (30) دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة دكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة. وذكر بيان للوزارة اليوم أنه تم ضبط الطالبة: (ي.ي.س) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة دور ثان امتحان اللغة العربية حيث بدأت اللجنة فى العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهراً.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى (110900) طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.

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وشدد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.