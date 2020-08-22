شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تتسلم 20 أتوبيسا مكيفا وتشغلها اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة احتفالية محافظة القاهرة باستلام وتشغيل 20 أتوبيسا جديدا مكيفا يعمل بالغاز الطبيعى، وكذلك أول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقى أسطول هيئة النقل العام.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الأتوبيسات تعد الدفعة الثانية من إجمالى عقد توريد 150 أتوبيس قيمتها الإجمالية نحو 610 ملايين جنيه لصالح هيئة النقل العام، حيث تم توريد 65 أتوبيسا وسيتم توريد 65 أتوبيسا قبل نهاية العام الحالى.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الدفعة تأتى فى إطار الخطوات التى تتخذها الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعى فى تسيير المركبات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشياً مع نهج الدولة فى تفعيل استخدام الوقود الآمن للحفاظ على البيئة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعى ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة وخاصة هيئة النقل العام التى تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين داخل القاهرة فوق الأرض.

وذكر اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام أنه تم تحويل أتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز كتجربة، على أن يتم تطبيق هذا التحويل على باقى أتوبيسات الهيئة العاملة بالسولار، ما سيوفر نحو 10 آلاف جنيه شهريا للأتوبيس الواحد، مشيرا إلى أنه تم فى العامين الماضيين التعاقد على شراء 161 أتوبيسا يعمل بالغاز منها 85 أتوبيسا مكيف الهواء ومجهزا لذوى الإعاقة، كما تم دخول 86 أتوبيسا الخدمة منهم 20 أتوبيسا مكيف الهواء.

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وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم تشغيل الأتوبيسات الجديدة على خطين رئيسيين الخط الأول ويعمل به 10 اتوبيسات ويبلغ طول الخط 38 كم ويوجه لخدمة (النزهه الجديدة - الالف مسكن - ميدان الحجاز - السبع عمارات - عزبة الهجانة - الجامعة الأمريكية ) والخط الثاني ويعمل به 10 اتوبيسات ويبلغ طول الخط 38 كم ويوجه لخدمة (الاميرية - المطرية - السبع عمارات - عباس العقاد- التبة - الجامعة الأمريكية).

وأضاف رئيس الهيئة أن الأتوبيس الذى يتكون من 33 مقعد وبه أماكن لوضع الحقائب سوف يوفر أكثر من نصف سعر الوقود الذي يستهلكه الاتوبيس العادي ، كما كما يتمتع بخاصية القدرة على الانخفاض والارتفاع ليتمكن الركاب من صعوده بكل سهولة، بالإضافة إلى أنه مزود برامب لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصة إليه بالكرسي المتحرك.

واضاف اللواء رزق علي انه تم تركيب منظومة كاميرات المراقبة على العديد من جراجات الهيئة، كما تم إدخال منظومة G.B.S على عدد 1000 أتوبيس وتم طرح مناقصة لتطبيق المنظومة على 1000 أتوبيس آخر ، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بالتعاون مع الإنتاج الحربى بتجربة أتوبيس يعمل بالكهرباء ومكيف الهواء للعمل باسطول الهيئة.

وفي نهاية الحفل استقل المحافظ أحد الأتوبيسات الجديدة في جولة بوسط المدينة حتى ميدان التحرير وعبد المنعم رياض.