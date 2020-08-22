شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 15 طن من لحوم صكوك الأضاحى في 4 محافظات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 15 طنًا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات : المنيا والفيوم وبنى سويف والقاهرة ، بواقع 4 طن لكل من محافظات: "المنيا والفيوم وبنى سويف" و3 طن لمحافظة القاهرة ، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 254 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.