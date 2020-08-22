شكرا لقرائتكم خبر عن موجز خدمات تليفزيون الخليج 365: انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم"تليفزيون الخليج 365"، موجزا جديدا لأخبار الخدمات من إعداد محمد محسوب، وتقديم شروق وجدى، والذى استعرض فيه آخر وأهم أخبار الخدمات.

وتقدم الموجز انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

وأتُيح تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات بالمرحلةِ الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارةُ التعليم العالي ومعامل الجامعات، على مدار 5 أيام، تنتهي في 26 أغُسطس الجاري.

كما تناول الموجز نشر الموقع الرسمي للجامعاتِ الأهلية، المواعيد الرسمية للتقدمِ للجامعاتِ الأهلية عن طريقِ نظام التسجيل، حيثُ يُفتح باب التسجيل لها بدايةً من اليوم السبت وحتى 30 أغسطس الجاري.

وحَددَ الموقع مواعيد اجراء اختبارات القَبول للطلاب الجدد من الفترة 5 سبتمبر إلى 7 سبتمبر، على أن يجرى اختبار التفكير المنطقي والنقدي 8 سبتمبر و9 سبتمبر.

كما ذكر الموجز احتفال الطرق الصُوفية اليوم بالعامِ الهجريِ الجديد، عَقِبَ صلاة المغرب بمسجدِ الإمام الحُسيِن.

ويأتي ذلك بعد ما تم إلغاء المَوكب الصوفي الذي كان يُعقد كل عام، وذلك نظراً للإجراءاتِ الوقائية لمواجهةِ انتشار فيروس كورونا.

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وذكر الموجز مواصلة صُندوق مكافحةِ وعلاجِ الإدمان تلقىِ طلبات التقديم لدبلوم خفض الطلب على المُخَدِرات "دبلوم مهنيِ عام" للعام الدراسيِ المُقبل 2020- 2021 لإعدادِ كوادرٍ مؤهلةٍ للعملِ في مجالِ الوقاية والعلاج من الإدمان.



موجز خدمات تليفزيون الخليج 365

وأوضحَ عمرو عُثمان مدير الصُندوق أنه يحق التقدم للدبلومة لكلٍ من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلُها والطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.

فيما سلط الموجز الضوء على إعلان مركز عمليات مُحافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكَهرٌبائي عن عدةِ مناطق بالغردقة بمحافظةِ البحر الأحمر.

وبدأ فصل التيار الكَهرُبائي عن مِنطقة المُستلزمات السياحية وسط الغردقة، والسنتر السياحي من التاسعة صباحا ًويستمر حتى الثانية ظهراً لعمل ِالصيانة الدورية للمُحولاتِ الكَهرُبائَيِة لتجنبِ فصل التيار المُفاجئ.

واختتم موجز الخِدمات بأخبارِ الطقس، حيثُ تتوقعُ هيئةُ الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على الصعيد نهاراً.

وليلاً تتوقعُ هيئة ُالأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على الصعيد.

وبالنسبة لدرجاتِ الحرارة اليوم.. بالقاهرة العظمى 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 وأسوان العظمى 40 والصغرى 29 درجة.