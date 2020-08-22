فيديو.. أراجوزات قطر لدعم التطرف والإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دور تخريبى تلعبه قطر فى دعم التطرف والإرهاب، إمارة الإرهاب أنشأت ومولت أبواق إعلامية طوال السنوات الماضية أبرزها كان قناة "الجزيرة" وبعد افتضاح أمرها بسبب دعمها لرؤوس الإرهاب . لجأت قطر لبدائل أخرى لبث سمومها من خلال نوافذ إعلامية وصل حجم تمويلها لـ 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات الأولى. فمن هم؟ هذا ما نعرفه خلال الفيديو التالي.. Advertisements

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