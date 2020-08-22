شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول طائرتى مساعدات مصرية من الكنيسة والأزهر لمطار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار رفيق الحريرى، صباح اليوم السبت، طائرتين محملتين بالمساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى الذى وجهت مصر بإنشائه منذ اللحظات الأولى التى أعقبت انفجار مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس الجارى.

تحمل الطائرتين 27 طنا من المساعدات التى تقدمها الكنيسة المصرية والأزهر الشرف إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى وتشمل نحو 11 جهة.

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كان فى استقبال الطائرتين لدى وصولهما مطار رفيق الحريرى السفير المصرى بلبنان الدكتور ياسر علوى، والعميد أحمد شحاته الملحق العسكرى فى سفارة مصر ببيروت وممثل مجلس كنائس الشرق الاوسط ، والقنصل المصرى المستشار وائل السيسى والمستشار الإعلامى عبدالله زهدى، الأب غابي هاشم مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات، والمدير العام لصندوق الزكاة الشيخ وممثل مفتى الجمهورية زهير كبي، والأب غابى هاشم مدير دائرة الشئون اللاهوتية والعلاقات المسكونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط و أوغيت سلامة مديرة دائرة التواصل والعلاقات العامة ، وايليا نصرالله مسئول التواصل والإعلام.

ومن جانبه أكد السفير ياسر علوى، أن تلك الإمدادات تأتى بتوجيهات من مصر بتقديم كل أشكال الدعم لشعب لبنان، مشددا على أن مصر لن تتخلى عن أشقائها اللبنانيين حتى يجتازوا محنتهم.

وكانت مصر قد أطلقت جسرا جويا لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل، شملت المرحلة الأولى المساعدات الطبية، أما المرحلة الثانية فشملت مساعدات طبية وغذائية، والثالثة استقبال 21 طبيبا مصريا لدعم عمل الكوادر الطبية فى لبنان، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام فى إعادة الإعمار عبر جسر جوى تصل من خلاله سفن محملة بالأدوات والخامات اللازمة لإعادة ترميم المنشآت التى تهدمت بفعل الانفجار.

وكانت بيروت قد استقبلت السبت الماضى 21 طبيبا مصريا للمساهمة فى علاج مصابى حادث المرفأ، والمرضى الذين ضاقت بهم المستشفيات بسبب تزايد الضغط عليها بعد حادث المرفأ.