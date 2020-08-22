حملات مكبرة لإزالة الإشغالات غرب الإسكندرية 

بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمنع التجمعات والأسواق العشوائية وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، نفذ حي غرب حملة مكبرة برئاسة العميد أحمد حبيب، مدير شرطة المرافق، وحضور المهندسة سحر شعبان، بسوق الحمام بوجود الكول الأمني والنقيب مازن السمري رئيس وحدة شرطة المرافق والأجهزة المعنية بالحي تم فيها التصدي بقوة وحزم للإشغالات والباعة الجائلين والفروشات التي تشغل حرم الطريق العام.

وفي السياق ذاته، توجهت الحملة إلى سوق الجمعة، حيث تم إزالة كافة الإشغالات التي كانت تشغل حرم الطريق العام وتعيق الحركة المرورية بالإضافة إلى التسبب في العديد من الأضرار والحرائق، وتم بالحملة إزالة كافة التند المخالفة وغير المرخصة وذلك باساكل الغلال بمنطقة سوق الجمعة.

وأسفرت الحملات عن إزالة كافة الإشغالات والفروشات والتحفظ على عدد من الإشغالات من ثلاجات واستندات وغيرها من الإشغالات المتنوعة، كما تم فض التجمعات داخل السوق.