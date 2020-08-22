شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى، منذ قليل، نحو 110900 طالب وطالبة امتحان اللغة العربية بالدور الثاني للثانوية العامة، وذلك داخل 351 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.

وبدأ الطلاب بالتوافد على مقار اللجان في الثامنة صباحًا لأداء المسح الحراري والتفتيش بواسطة العصا الإلكترونية لمنع دخول الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية.

ونظمت اللجان دخول الطلاب بمسافات متباعدة قبل المرور من بوابات التعقيم، وتوزيع الكمامات والمطهرات، وأغطية الأحذية عليهم، كما تم من إجراءات بلجان الدور الأول.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019- 2020، وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، جاهزية لجان الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان إلى السادة رؤساء اللجان.

وشدد «حجازي» على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

وأكد على أن تكون أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، الذي يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.

وشدد «حجازي» على حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش، وكذلك منع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة المراجعات النهائية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم السبت، وذلك من خلال التسجيل على منصة thanaweya.net.

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وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بامتحان الدور الثاني للثانوية، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات التي تضمن تأمين لجان الامتحانات وعدم الإخلال بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، والتي عُقدت في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020، يستفيدون من الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثانى للثانوية، بشرط أن يكون تأجيل الامتحانات بسبب عذر قهري، مثل مرض أو بسبب كورونا.