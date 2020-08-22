شكرا لقرائتكم خبر عن قوة أمنية تمنع إقامة سوق مواشي «تلا» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشرف إسلام مبارك، نائب رئيس مدينة تلا، بصحبة قوة من مركز شرطة تلا، على إزالة إشغالات سوق المواشي في مدينة تلا.

وبدأت الحملة منذ الثالثة فجر اليوم لمنع الدخول والاقتراب من السوق وكذا التمركز في كافة المداخل والشوارع والميادين وفرض طوق امنى بكافة الطرق.

وشملت الجولة المرور على كافة الطرق والمداخل بالقرى لمنع التجمعات.