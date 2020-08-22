شكرا لقرائتكم خبر عن قوة أمنية تمنع إقامة سوق مواشي «تلا» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشرف إسلام مبارك، نائب رئيس مدينة تلا، بصحبة قوة من مركز شرطة تلا، على إزالة إشغالات سوق المواشي في مدينة تلا.
وبدأت الحملة منذ الثالثة فجر اليوم لمنع الدخول والاقتراب من السوق وكذا التمركز في كافة المداخل والشوارع والميادين وفرض طوق امنى بكافة الطرق.
وشملت الجولة المرور على كافة الطرق والمداخل بالقرى لمنع التجمعات.
كانت هذه تفاصيل خبر قوة أمنية تمنع إقامة سوق مواشي «تلا» بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.