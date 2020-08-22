شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: تسجيل 3 رغبات التحاق بالجامعات الأهلية مقابل 1750 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت وزارة التعليم العالي تحصيل رسوم للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية على أن يتم التحصيل عبر حساب في البنك الاهلي بـ 750 جنيه نظير الاختيار الأول للطالب و500 جنيه للاختيار الثاني، و500 جنيه للاختيار الثالث.

وأصدرت وزارة التعليم العالي بياناً، صباح اليوم، أشارت فيه إلى أنها أطلقت موقعاً إليكترونيا لعرض طرق التقديم والمصروفات واختبارات التقدم للجامعات الأهلية التي سيتم البدء بها خلال العام الدراسي الجديد على ان يتم بدء العمل بها السبت المقبل.

الرابط هو

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https://admission.egypt-hub.edu.eg/

كان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اعلن بدء الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك «جامعة العلمين الدولية» بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و«جامعة الجلالة» بهضبة الجلالة بمحافظة السويس.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد إنجازا رائعا يحسب لمنظومة التعليم العالى، مشيدين بالحجم الضخم للاستثمارات، والجهد المبذول في إتمامها في وقت قياسي حيث تم الموافقة على أن يقل الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة في مناطق عمرانية جديدة، علما بأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

ويبلغ تنسيق التقديم للجامعات الاهلية 90% للطب البشرى و85 %كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات.