شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. الرطوبة 80% والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذى تقدمه الإعلامية إيمان منصور، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و"ON"، حالة الطقس اليوم السبت.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحرى ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، لكنه مائلًا للحرارة ورياحا معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80%، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارًا ورياحًا معتدلة، وسيكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 25

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25

دمياط العظمى 31 والصغرى 25

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الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 24

السويس العظمى 35 والصغرى 25

العريش العظمى 33 والصغرى 23

طابا العظمى 36 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29

الغردقة العظمى 37 والصغرى 28

الفيوم العظمى 35 والصغرى 24

بني سويف العظمى 35 والصغرى 24

المنيا العظمى 35 والصغرى 24

أسيوط العظمى 35 والصغرى 24