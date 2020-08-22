شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 37 رحلة دولية تقل 4500 راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت ، 37 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية على مدار اليوم، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل أكثر من 4500 راكب.

وتسير مصر للطيران، رحلاتها إلى وجهات: "امستردام ، اثينا ، بروكسل ،بودابيست ، باريس ، روما ، فرانكفورت ،جنيف ، لندن ، مدريد ، ميونيخ ، ميلانو ، برلين ، فيينا، اسطنبول ، أديس أبابا، دار السلام ،الخرطوم ، نيروبي ، ابوجا، الشارقة ، البحرين ، بغداد ، نيويورك، دبي، أبوظبي"، بمعدل رحلة واحدة إلى كل وجهة عدا وجهات دبي وأبوظبي، حيث تسير رحلتين إلى هناك.

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وتسير مصر للطيران، أيضا رحلة استثنائية الي كل من جدة و الدمام بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ و3 رحلات الي الغردقة ورحلة واحدة إلي الأقصر ، بخلاف 4 رحلات شحن جوى .

وطالبت مصر للطيران، عملاءها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، بتقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.