شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الأهلية الجديدة.. جامعة الملك سلمان تبدأ عامها الأول بـ 10 كليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الموقع الرسمي للجامعات الأهلية الجديدة ، عن مجموعة الكليات التي من المقر تبدأ بها جامعة الملك سلمان الدولية في عامها الأكاديمي الأول بعشرة كليات هي (كلية العلوم الإدارية – كلية الزراعات الصحراوية – كلية الهندسة – كلية علوم وهندسة الحاسب - كلية العلوم – كلية الصناعات التكنولوجية – كلية العمارة – كلية الفنون والتصميم – كلية السياحة والضيافة – كلية الألسن واللغات التطبيقية).

ومن المقرر أن يتم تشغيل جامعات الجلالة والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة وجامعة العلمين الدولية بالعام الدراسى الجديد 2020-2021 ، حيث يفتح باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية بداية من اليوم السبت 22 أغسطس وحتى 30 أغسطس الجارى.

وفيما يلى قائمة المصروفات الدراسية في المجالات المختلفة بالجامعات الأهلية الجديدة

- مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43.000

- مجال اللغات التطبيقية 43.000

- مجال الدراسات القانونية 45.000

- مجال العلوم الإدارية46.000

- مجال السياحة والضيافة 40.000

- مجال الإنتاج الإعلامى 50.000

- مجال الفنون 49.000

- مجال العلوم الهندسية 69.000

- مجال علوم وهندسة الحاسبات 69.000

- مجال العمارة 69.000

- مجال علوم وهندسة المنسوجات 58.000

- مجال الصناعات التكنولوجية 39.000

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- مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48.000

- مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43.000

- مجال الزراعات الصحراوية 43.000

- مجال الطب 105.000

- مجال طب الاسنان 97.000

- مجال العلوم الصيدلية 85.000

- مجال العلاج الطبيعى 63.000

- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39.000

- مجال علوم التمريض 31.000

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وعد الشعب بأكمله بوجود عدد من الجامعات الأهلية فى إطار النهوض بالمنظومة التعليمة، مشيرا إلى أنه تم فى خلال سنتين إنشاء عدد من الجامعات الأهلية بتكلفة بلغت حوالى 40 مليار جنيه للنهوض بالمنظومة التعليمية، وسيتم العمل ببعضها خلال العام الحالى.

وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية ليس الهدف منها هو الربح استنادا لنماذج عالمية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الموقع الإلكترونى للجامعات الأهلية خلال ساعات، مؤكدا أن الجامعات الأهلية لا تعتمد فقط على نتيجة الثانوية العامة، ولكن سيكون هناك اختبارات قدرات للمتقدمين لتلك الجامعات الأهلية.

وتابع أن الجامعات الأهلية سيكون بها منح دراسية للطلبة المتفوقين وغير القادرين وقد تتجاوز 100 منحة دراسية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجداول الدراسية للطلاب فى العام الجديد خلال 3 أسابيع.