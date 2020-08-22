شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: وصول دفعة جديدة من العربات الروسية خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه متوقع وصول دفعة جديدة من العربات الروسية الجديدة خلال الأسبوع الجارى، وتضم 35 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية تم شحنها بحرا من روسيا فى اتجاه ميناء الإسكندرية.

وأكد المصادر لليوم السابع أنه وصل حتى الآن 33 عربة روسية جديدة على دفعتين بجانب العربة النموذج التى جاءت منذ أسابيع تم تشغيلها فى نقل وخدمة الركاب.

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كان رئيس هيئة السكة الحديد، أكد أنه مخطط تتابع توافد دفعات العربات الروسية الجديدة بواقع 35 عربة كل شهر، بحيث مع نهاية العام الجارى تكون الهيئة استلمت أكثر من 240 عربة جديدة وتم إضافتها للخدمة مباشرة.

وتكلفة العربات الـ 1300 تصل إلى 1.065 مليار يورو ويتم تمويلها فى صورة قرض ميسر، وتم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك اكزيم المجرى الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديدبالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى .

والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديدمصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربةدرجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".