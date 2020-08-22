شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية قراء الخليج 365 يرون وقف إطلاق النار بليبيا بداية مرحلة سلام جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 57% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن ليبيا، أن يكون قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنته حكومة الوفاق أمس الجمعة، بداية مرحلة سلام جديدة، على أرض ليبيا الشقيقة.

وأجرى الخليج 365 استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن رؤيتهم بشأن مساهمة قرار وقف إطلاق النار بجميع الأراضي الليبية، في دخول البلاد مرحلة سلام جديدة، وبدء البناء والتنمية، وجاءت النتيجة بتوقع 57% من المشاركين أن يبدأ السلام في البلد الشقيق، بينما رأى 43% أن القرار لن يكون بداية لمرحلة سلام جديدة، بين الليبيين.

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وبالأمس، أعلنت حكومة الوفاق في ليبيا، وقف إطلاق نار في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".