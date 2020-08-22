شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة وإجابات امتحان العربى للثانوية العامة دور ثانى على صفحات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت صفحات الغش على جروبات الواتس آب، أجزاء من امتحان اللغة العربية دور ثان للثانوية العامة وبعض الإجابات، بعد بدء لجنة الامتحانات بنصف ساعة، فيما تتبع غرفة عمليات الوزارة الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها بعد الرجوع إلى أعضاء اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالب المسئول عن تصوير الامتحان، إذا تم التأكد من صحة الأسئلة.

وقالت مصادر مسئولة إنه سيتم تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير الأسئلة بعد التأكد من صحة الأجزاء المتداولة. ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى (110900) طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.

وشدد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

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ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.