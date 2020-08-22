شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فتحنا 35 سوقا عالمية جديدة منذ 2018 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد العطار، مدير الحجر الزراعى المصرى، أن المنتجات الزراعية المصرية تحظى بسمعة جيدة عالميًا، مشيرًا إلى أنه تم فتح 35 سوقا جديدة منذ 2018 حتى الآن.

Advertisements

وقال العطار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذى تقدمه الإعلامية منة الشرقاوى، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، "ON"، إنه تم فتح ما يزيد عن 35 سوقا جديدة على مستوى العالم، بينها 7 أسواق جديدة خلال أزمة كورونا.

وأوضح أن فتح أسواق جديد يعكس حسن سمعة المنتجات المصرية، ويؤكد أن الصادرات الزراعية تحظي بسمعه عالمية وسمعه جيدة.

وذكر العطار أن الحجر الزراعى المصرى لديه القدرة على استيفاء كل الاشتراطات الصحة النباتية للدولة المستوردة مهما كانت الاشتراطات، موضحًا أنه لاى يوجد أي دولة فارضة قيود إضافية على الصادرات الزراعية المصرية، وهذا نتيجة تحسن سمعه الصادرات الزراعية المصرية.