شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بطب الزقازيق يشكك فى تسجيل صفر إصابات كورونا بحلول سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكك الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق، في إمكانية تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات المعلنة هي التي تم عمل مسحات لها في المستشفيات، ويوجد حالات غير معلنة في جميع دول العالم.

وانتقد أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق، في مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز" اليوم السبت، عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في الآونة الأخيرة، مضيفا: " فيه تهاون كبير الآن في عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة، كنت في إحدى القرى السياحية ومركز تسوق شهير وأحد المصالح الحكومية مفيش حد لابس كمامة".

Advertisements

وعن آخر تطورات لقاحات فيروس كورونا، قال "المر"، إن هناك 170 لقاحًا من ضمنهم 6 وصلوا للمرحلة الثالثة، مؤكدا صعوبة إنتاج هذه اللقاحات بشكل يكفى جميع الدول العالم قائلا: "اللقاحات مش بالسهولة هتنزل وهناخدها..الدولة الروسية لا تملك القدرات الإنتاجية بأكثر من مليوني جرعة، كما أن القدرات الإنتاجية للدول على التطعيم مش زى ما الناس فاكره، هناك مشكلة كبيرة جدا في هذا الصدد، ومنظمة الصحة العالمية قامت بعمل اجتماعات من أجل توزيع تلك اللقاحات".

وكشف عن أن الأطباء والأشخاص المعرضون للخطر، سيتم تطعيمهم في بداية الأمر، داعيا المواطنين بعدم التركيز على التطعيمات خلال الـ 6 أشهر المقبلة، واتباع الوقاية والإجراءات الإحترازية.