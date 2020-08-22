شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دخول طلاب الثانوية دور ثان لجان الامتحان مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت لجان امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة بدخول لجان الاختبارات، مع تطبيق كل الإجراءات الخاصة بحماية الطلاب من كورونا، حيث تم تطبيق كل الضوابط الاحترازية بدأت بدخول الطلاب من بوابة التعقيم وتسليم الطلاب كمامات، وتفتيش الطلاب للتأكد من عدم وجود أى وسيلة غش بحوزة اى طالب أثناء تواجده بلجنة الامتحان.

ويؤدى طلاب الدور الثانى اليوم السبت 22 أغسطس الجارى امتحان مادة اللغة العربية.

Advertisements

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى (110900) طالب وطالبة، وعدد لجان السير 351 لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.

وشدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.