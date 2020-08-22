شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": صادراتنا من الفراولة 21 ألف طن والعنب 230 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد العطار، مدير الحجر الزراعي المصري، ارتفاع الصادرات المصرية من الفاكهة للخارج خلال الفترة الحالية، مشيرًا إن مصر خلال عامي 2016 و 2017 واجهت مشكلات عديدة بالنسبة لحظر الصادرات من الخضراوات والفاكهة الطازجة، ولكن خلال عامي 2018 و2019 تم رفع الحظر عن جميع الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة.

وقال "العطار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، "ON"، أن مصر لا تعاني حاليا من أي حظر علي اي نوع، سواء للفاكهة والخضراوات.

وأشار إلى أن حجم الصادرات منذ شهر يناير 2020 وحتى الآن تجاوز 3 مليون و800 ألف طن، بانخفاض 10% عن العام الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا ، وغلق المطارات، والكساد التجاري العالمي .

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وأكد الدكتور أحمد العطار، مدير الحجر الزراعي المصري،، أن انخفاض معدل الصادرات المصرية، معقول بالنسبة لباقي دول العالم، والتي تراجع حجم صادراتها لـ 40%.

وأشار إلى أن هناك العديد من المحاصيل لم تتأثر بـ أزمة كورونا ، مثل البطاطس التي وصلت لـ700 ألف طن، ولكن على الجانب الأخر تأثرت صادرات الموالح .

وذكر أن صادرات مصر من الفراولة هذا العام زاد عن العام الماضي، حيث وصلت إلى 21 ألف طن، والعام الماضي 18 ألف طن فقط، بالإضافة إلى العنب والذي وصل كمية تصديره إلى 130 ألف طن. بنسبة زيادة 30% عن العام الماضي.