شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد الأتوبيس المكيف الجديد بهيئة النقل العام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأتوبيس المكيف الجديد الذى يعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بالتزامن مع تشغيله لأول مرة فى هيئة النقل العام بالقاهرة، حيث أجرى جولة بالأتوبيس يرافقه اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، وتحرك بهم الأتوبيس من أمام المحافظة حتى ميدان التحرير والعودة مرة أخرى.

واحتفلت محافظة القاهرة، بتسلم هيئة النقل العام بالقاهرة، 20 أتوبيس جديدا مكيف الهواء، يعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بأسعار مناسبة.

واصطفت الحافلات الجديدة بميدان عابدين، أمام ديوان عام محافظة القاهرة، فى أول يوم عمل لها بالهيئة بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، وعدد كبير من قيادات محافظة القاهرة.

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وتعتبر الأتوبيسات الجديدة أول خدمة مكيفة توفرها هيئة النقل العام، بعد تجربة الأتوبيس الكهربائى الذى يعمل ضمن خطوط الهيئة، وهذه الحافلات الجديدة ضمن 121 اتوبيس تعاقدت عليهم الهيئة لتصنيعهم محليا، ويحملون شعار بكل فخر صنع فى مصر، كما ان الهيئة تسلمت عدد من نفس الاتوبيسات العام الماضى تعمل بالغاز الطبيعى ولكنها ليست مكيفة.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وجه بالسعى نحو إرضاء المواطن وتحيسن الخدمات المقدمة للراكب، وفى ظل ذلك تعاقدت الهيئة لتصنيع 121 اتوبيس جديد يعمل بالغاز الطبيعى، وبالفعل تسلمنا جزء العام الماضى ومؤخرا تسلمنا عدد أخر مكيف الهواء.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن تعمل الاتوبيسات الجديدة على خطوط جديدة يتم وضع المسار الخاص بها، ومن المقرر أن تكون تذكرة الركوب بـ5 و10 جنيهات، وتعمل الخطوط الجديدة نهاية الشهر الجارى.