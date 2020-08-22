شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تفتح أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت جامعة عين شمس أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكتروني المميزة بالجامعة وكلياتها المختلفة لمساعدتكم في ترتيب رغباتهم تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق.

وأكدت جامعة عين شمس، أن الجامعة حرصت على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وحرص قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة على الاستعداد لاستقبال ماراثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021م من خلال عدد 13 معمل في خمس كليات هم : (الاداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وأكدت جامعة عين شمس، أن هذه المعامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم الكترونيا من خلال موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب ......الخ) التي يصدر بها بيان صحفي من معالى وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

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يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتمدت فيه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الاول الحاصلين على الثانوية العامة ، حيث انطلقت المرحلة الأولى اليوم السبت 22 اغسطس ولمدة 5 أيام وتنتهى يوم 26 اغسطس لتسجيل ؤغبات الطلاب .

وقررت وزارة التعليم العالي ، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.