شكرا لقرائتكم خبر عن 17205 طلاب بالجيزة يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بـ34 لجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى 2020/2019 اليوم السبت، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 2 سبتمبر القادم، وأكد خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن عدد طلاب الدور الثانى للثانوية العامة، بالمحافظة بلغ 17205 طالب وطالبة مقسمين على 34 لجنة وتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للتعقيم اليومي وتم تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى محافظة الجيزة.

وأضاف حجازى أنه تم تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤدين للاختبارات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلاب للجان، وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة فى تنظيم ومتابعة دخول الطلبة لأداء الاختبارات .

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وشدد حجازي على جميع مديرى عموم الإدارات بتواجد الطبيب والزائرة داخل اللجان مع المتابعة اليومية، وتم تجهيز غرفة عمليات الثانوية العامة للمتابعة على مستوى المديرية والإدارات التعليمية للمتابعة الدائمة والمستمرة على مدار اليوم والساعة.