شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 1000 شجرة ليمون وزيتون لكل محافظة لزراعتها فى المنشآت العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الدكتورة إيناس ابو طالب رئيس جهاز شئون البيئة، بوزارة البيئة، برتوكول للتعاون المشترك بين الجهاز ومؤسسة الدلتا لخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية ويمثلها الدكتور محمد بركات المدير التنفيذى للمؤسسة، و"مبادرة هنجملها" ويمثلها المهندس محمد قبطان المنسق العام للمبادرة، وذلك بشأن رعاية المبادرة فى تشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة، واتساقا مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية " المليون شجرة " لزراعة الاشجار المثمرة في المنشأت العامة في كافة محافظات الجمهورية .

وقالت الدكتورة ايناس ابو طالب، فى بيان، أنه بموجب هذا البرتوكول تقوم وزارة البيئة بإهداء كل محافظة عدد 1000 شجرة مثمرة من اشجار ( ليمون وزيتون ) لزراعتها في المنشآت العامة والشوارع ، ويشمل نطاق عمل هذا البروتوكول كافة محافظات جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن ذلك يأتى في اطار ما يقوم به جهاز شئون البيئة من جهود لحماية البيئة ، وانطلاقا من سعي الجهاز للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة ، والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء والتي تؤثر على صحة الانسان.

ومن جانبه اكد الدكتور محمد بركات، أن مؤسسة الدلتا لخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية ( المشهرة برقم 9581 لسنة 2015 ) هي احد الكيانات المدنية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة و خاصة الحد من تلوث الهواء والتصدي له ونشر ثقافة الجمال واللون الاخضر .

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كما أكد المهندس محمد قبطان أن مبادرة هنجملها تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى ، ومكافحة فقر الغذاء ،ومكافحة الأمراض حيث أن المبادرة تعتمد على زراعة الاشجار الأكثر اعمار فى الأرض ودائمة الخضره وقليلة الاستهلاك للمياه.

وبموجب البروتوكول يلتزم جهاز شئون البيئة بتقديم الدعم الفني واللوجيستي الى المؤسسة، ومسئولى مبادرة هنجملها وذلك لزراعة الاشجار المثمرة في المحافظات المختلفة ، وذلك من خلال الافرع الاقليمية لوزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما يلتزم مسئولى المؤسسة والمبادرة بإهداء تلك الاشجار الى المنشأت العامة والخاصة لزراعتها بالشوارع بكافة محافظات الجمهورية، ووفقا لخطة العمل المعتمدة من البيئة ، وبالتعاون مع منسقى مبادرة هنجملها لضمان رعاية الأشجار بعد زراعتها.

وقد قامت الدكتورة ايناس ابو طالب بإهداء درع الوزارة للتميز البيئى لمسؤولى المؤسسة والمبادرة تقديرا لجهودهم المتميزه فى مجال العمل البيئى.