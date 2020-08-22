شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 189 شابا وصرف 2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 189 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، كما تم توفير 30 فرصة عمل للإناث بإحدى مصانع الملابس الجاهزة بالمحافظة، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 632 راغبا في العمل منهم 10 من ذوى القدرات الخاصة.

وأوضح الوزير أن المديرية صرفت 2 مليون و335 ألف جنيه لـ2335 عاملا، منحة عيد العمال والفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة المختصة كرعاية اجتماعية.

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وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقرير إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي للوزير، إن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 35 شكوى فردية تم تحويل 4 منها للمحكمة العمالية، و29 شكوى تحت البحث والدراسة ، وتم تسوية شكوتين، كما تم بحث وتسوية 6 شكاوى وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم التفتيش على 120 منشأة، وتم تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتحريراً محضر منشأة مخالفة.

ونوه إلى أنه لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية تم التفتيش على 33 منشأة دون ورود أى إخطار عن وجود حالات إصابة.