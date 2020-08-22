شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: طرح وتدبير الاعتمادات المالية لعدد 383 عملية لتأهيل الترع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً عن حجم الإنجاز في مشروع تأهيل وتبطين الترع ، حيث تم طرح وتدبير الاعتمادات الماليه لعدد ٣٨٣ عمليه لتأهيل الترع بطول حوالى ٢٩٠٠ كم ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الإنتهاء من اعمال المشروع القومى لتأهيل الترع المتعبة.

وتجدر الإشارة الى انه حتي ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠ الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات الماليه لعدد ٣٨٣ عمليه لتأهيل الترع بطول حوالى ٢٩٠٠ كم بقيمه تقديريه حوالى ٨.٤مليار جنيه فى زمام حوالى ١.٢مليون فدان موزعه على ١٩ محافظه وهى : -

اسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزه - الفيوم - القليوبية - المنوفية- الشرقيه - الغربيه - الاسماعيليه - الدقهليه - دمياط - البحيره - دمياط - الاسكندريه - كفرالشيخ

و كذالك تم الإنتهاء من تأهيل عدد من الترع فى محافظات الشرقيه - بنى سويف - اسوان - قنا بطول حوالى ١٨٠ كم

وجارى حاليا أعمال التأهيل بطول ٤٢٠ كم فى عدد ١٥ محافظه وهى : - اسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - الفيوم - الجيزه - القليوبية - الاسماعيليه - الشرقيه - بنى سويف - المنوفية - الدقهليه - البحيره - الغربيه ويتم متابعة تنفيذ الاعمال والشركات العاملة و الاعمال تسير بصورة مرضية

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وتجدر الإشارة الى ان تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية

ويُذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود إقتصادى و إجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى الى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق و ستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم فى تعظيم الإستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الإستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع ، و المساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية ، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع بالإضافة الى ان هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة .