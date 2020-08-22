شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب الثانوية العامة الدور الثانى أداء امتحان مادة اللغة العربية، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم 3 ساعات من العاشرة حتى الواحدة ظهراً للإجابة على الأسئلة، ويتضمن امتحان اللغة العربية 50 سؤالاً، من 80 درجة، ومعظم طلاب الدور الثانى يؤدون الامتحان بنصف الدرجة فقط، كما يستفيد البعض من الدرجة كاملة وهم الطلاب الذين قرروا تأجيل امتحان الدور الأول بسبب كورونا أو عذر قهرى.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير 351 لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.

وشدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات

ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.