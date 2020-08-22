مدة الزيارة 20 دقيقة.. الداخلية تستأنف زيارات السجناء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

يبدأ قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم السبت، استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقاً لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.

وخصصت الوزارة أرقام 118 هاتفا، مدونة على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للاستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من 22/8/2020 ووفقاً للضوابط.

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وشملت الضوابط ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفوني "بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة"، كما سيتم إخطار ذوي النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفوني، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة، ستكون مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة لمرة واحدة شهرياً، ولزائر واحد لكل نزيل، والتزام الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارات، وسيتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات.

تأتى تلك الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين في زيارة ذويهم من النزلاء، انطلاقا من سياسة وزارة الداخلية الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان، وفى حالة وجود أية شكاوى أو استفسارات، يتم الاتصال على أرقام إدارة حقوق الإنسان بقطاع السجون (25757474-25748831).

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