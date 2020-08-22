"الجنايات" تستكمل نظر محاكمة 12 متهمًا بخطف طفل بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، نظر محاكمة 12 متهمًا بخطف واحتجاز مواطن لطلب فدية بمدينة بدر. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة. وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة بدر خطفوا بالإكراه المجني عليه "ياسين. ك"، وقاموا باستهداف السيارة الخاصة بوالده حال تواجده بداخلها واقتياده إلي السيارة الخاصة بهم عقب إطلاق أعيرة نارية صوبه، حال كونه لم يبلغ من العمر 16 عامًا، كما احتجزوا المجني عليه سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام والمختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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