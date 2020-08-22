شكرا لقرائتكم خبر عن مصروفات كليات الجامعات الأهلية: تبدأ من 58 ألف جنيه حتى 105 ألف جنيه (القائمة الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصلت «المصري اليوم» على قائمة بأسعار الكليات في الجامعات الأهلية التي تم البدء اليوم في تلقي طلبات الالتحاق بها. وجاءت القائمة كالتالي: كلية الطب 105 ألف جنيه كلية الاسنان 97 ألف جنيه كلية العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه مجال العلوم الأساسية المقتدمة 48 ألف جنيه مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه مجال العلوم الاجتماعية والانسانية 43 ألف جنيه مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه Advertisements مجال العلوم الادارية 46 ألف جنيه مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه مجال الانتاج الاعلامي 50 ألف جنيه. مجال الفنون 49 ألف جنيه. مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه. مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه. مجال العمارة 69 ألف جنيه. مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه. الوضع في مصر

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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