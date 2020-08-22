شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الجامعات الأهلية الجديدة.. 105 آلاف للطب و85 ألفا للصيدلة والتمريض 31ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار الجامعات الأهلية الجديدة والتي من المقرر أن يتم تشغيلها العام الدراسى الجديد ، حيث يفتح باب التسجيل للالتحاق بداية من اليوم السبت 22 أغسطس وحتى 30 أغسطس الجارى.

المصروفات الدراسية في المجالات المختلفة:

- مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43.000

- مجال اللغات التطبيقية 43.000

- مجال الدراسات القانونية 45.000

- مجال العلوم الإدارية46.000

- مجال السياحة والضيافة 40.000

- مجال الإنتاج الإعلامى 50.000

- مجال الفنون 49.000

- مجال العلوم الهندسية 69.000

- مجال علوم وهندسة الحاسبات 69.000

- مجال العمارة 69.000

- مجال علوم وهندسة المنسوجات 58.000

- مجال الصناعات التكنولوجية 39.000

- مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48.000

- مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43.000

- مجال الزراعات الصحراوية 43.000

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- مجال الطب 105.000

- مجال طب الاسنان 97.000

- مجال العلوم الصيدلية 85.000

- مجال العلاج الطبيعى 63.000

- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39.000

- مجال علوم التمريض 31.000

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قال إن الرئيس السيسي قد وعد الشعب بأكمله بوجود عدد من الجامعات الأهلية فى إطار النهوض بالمنظومة التعليمة، مشيرا إلى أنه تم فى خلال سنتين إنشاء عدد من الجامعات الأهلية بتكلفة بلغت حوالى 40 مليار جنيه للنهوض بالمنظومة التعليمية، وسيتم العمل ببعضها خلال العام الحالى.

وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن التنسيق بالجامعات الأهلية جاء أقل من درجات القبول بالجامعات الحكومية كنوع من التشجيع للطلاب لدخول تلك الجامعات الأهلية، مؤكدا أن تنسيق الجامعات الأهلية سيكون أقل 5% من الكليات المناظرة.

وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية ليس الهدف منها هو الربح استنادا لنماذج عالمية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الموقع الإلكترونى للجامعات الأهلية خلال ساعات، مؤكدا أن الجامعات الأهلية لا تعتمد فقط على نتيجة الثانوية العامة، ولكن سيكون هناك اختبارات قدرات للمتقدمين لتلك الجامعات الأهلية.

وتابع أن الجامعات الأهلية سيكون بها منح دراسية للطلبة المتفوقين وغير القادرين وقد تتجاوز 100 منحة دراسية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجداول الدراسية للطلاب فى العام الجديد خلال 3 أسابيع.