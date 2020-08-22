شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد التقديم للجامعات الأهلية الجديدة من 22 وحتى 30 أغسطس بالموقع الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي للجامعات الأهلية التابع لوزارة التعليم العالى ، المواعيد الرسمية للتقدم للجامعات الأهلية عن طريق نظام التسجيل ، حيث يفتح باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية بداية من اليوم السبت 22 أغسطس وحتى 30 أغسطس الجارى.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الرئيس السيسي قد وعد الشعب بأكمله بوجود عدد من الجامعات الأهلية فى إطار النهوض بالمنظومة التعليمة، مشيرا إلى أنه تم فى خلال سنتين إنشاء عدد من الجامعات الأهلية بتكلفة بلغت حوالى 40 مليار جنيه للنهوض بالمنظومة التعليمية، وسيتم العمل ببعضها خلال العام الحالى.

وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن التنسيق بالجامعات الأهلية جاء أقل من درجات القبول بالجامعات الحكومية كنوع من التشجيع للطلاب لدخول تلك الجامعات الأهلية، مؤكدا أن تنسيق الجامعات الأهلية سيكون أقل 5% من الكليات المناظرة.

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وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية ليس الهدف منها هو الربح استنادا لنماذج عالمية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الموقع الإلكترونى للجامعات الأهلية خلال ساعات، مؤكدا أن الجامعات الأهلية لا تعتمد فقط على نتيجة الثانوية العامة، ولكن سيكون هناك اختبارات قدرات للمتقدمين لتلك الجامعات الأهلية.

وتابع أن الجامعات الأهلية سيكون بها منح دراسية للطلبة المتفوقين وغير القادرين وقد تتجاوز 100 منحة دراسية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجداول الدراسية للطلاب فى العام الجديد خلال 3 أسابيع.