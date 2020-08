شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. ننشر قائمة برامج الساعات المعتمدة بكليات "عين شمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما يقرب من 36 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة وأخرى بالشراكة مع جامعات أجنبية، تستعد من خلالهم جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد، لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، حيث تستعد الجامعة بحزمة من البرامج الجديدة والمميزة التى تقدمها الجامعة لطلاب شعبتى علمى رياضة وعلمى علوم والشعبة الأدبية. وينشر ”الخليج 365” لقرائه من الناجحين بالثانوية العامة، القائمة الكاملة بالبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بكليات جامعة عين شمس، كما يلى :

1. البرنامج الطبي الموسع بنظام الوحدات المتكاملة بكلية الطب (علمي علوم)

EXTENDED MODULAR PROGRAM IN FACULTY OF MEDECINE

2. برنامج طب الاسنان الاكلينيكي بكلية طب الاسنان (علمي علوم)

CLINICAL DENTAL PROGRAM IN FACULTY OF DENTISTRY

3. برنامج بكالوريوس فارما دي الاكلينيكي بكلية الصيدلة (علمي علوم)

PharmaD - Clinical Program IN FACULTY OF PHARMACY

4. برنامج تقنية المعلومات الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي علوم – علمي رياضة)

BIOINFORMATICS PROGRAM IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES

5. برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)

SOFTWARE ENGINEERING PROGRAM IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES

6. برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)

Artificial Intelligence program IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES

7. برنامج الأوساط الرقمية بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)

Digital Multimedia program IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES

8. برنامج الأمن السيبرانىٍ بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي رياضة)

Cyber Security Program IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES

9. برنامج البيوتكنولوجيا الزراعية بكلية الزراعة (علمي علوم)

AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY IN FACULTY OF AGRICULTURE

10. برنامج ادارة الجودة بكلية الزراعة (علمي علوم)

QUALITY MANAGEMENT IN FACULTY OF AGRICULTURE

11. برنامج الزراعة العضوية بكلية الزراعة (علمي علوم)

ORGANIC AGRICULTURE PROGRAM IN FACULTY OF AGRICULTURE

12. برنامج هندسة البناء بكلية الهندسة (علمي رياضة)

Building Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING

13. برنامج هندسة المواد بكلية الهندسة (علمي رياضة)

Materials Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING

14. برنامج هندسة نظم الاتصالات بكلية الهندسة (علمي رياضة)

Communication Systems Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING

15. برنامج هندسة التصنيع بكلية الهندسة (علمي رياضة)

Manufacturing Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING

16. برنامج الطاقة والطاقة المتجددة بكلية الهندسة (علمي رياضة)

Energy and Renewable Energy Engineering IN FACULTY OF ENGINEERING

17. برنامج العمارة وتنسيق المواقع بكلية الهندسة (علمي رياضة)

Landscape Architecture Program IN FACULTY OF ENGINEERING

18. برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات بكلية الهندسة (علمي رياضة)

Computer Engineering and Software Systems Program IN FACULTY OF ENGINEERING

19. برنامج هندسة الميكاترونيات والاتمتة بكلية الهندسة (علمي رياضة)

Mechatronics Engineering and Automation Program IN FACULTY OF ENGINEERING

20. برنامج العمارة والعمران البيئي بكلية الهندسة (علمي رياضة)

Environmental Architecture and Urbanism Program IN FACULTY OF ENGINEERING

21. برنامج هندسة البنية التحتية المدنية (علمي رياضة)

Civil Infrastructure Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING

22. برنامج الإسكان والتطوير العمرانى (علمي رياضة)

Housing and Urban Development Program IN FACULTY OF ENGINEERING

23. برنامج الترجمة التحريرية والفورية لقسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن (علمي – أدبي)

WRITTEN TRANSLATION & SIMULTANEOUS INTERPRETATION PROGRAM IN ENGLISH IN FACULTY OF ALSUN.

24. برنامج الترجمة التحريرية والفورية واللغات التطبيقية والأدب (تخصص ترجمة) لقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن. (علمي – أدبي)

WRITTEN TRANSLATION & SIMULTANEOUS INTERPRETATION , APPLIED LANGUAGES & LITERATURE PROGRAM IN FRENCH IN FACULTY OF ALSUN.

25. برنامج "الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية " بكلية الألسن (علمي – أدبي)

SPECIALIZED TRANSLATION PROGRAM IN CHINESE FACULTY OF ALSUN.

26. برنامج "الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية " بكلية الألسن (علمي – أدبي)

SPECIALIZED TRANSLATION PROGRAM IN RUSSIAN FACULTY OF ALSUN.

27. برنامج جيوفيزياء البترول بكلية العلوم (علمي علوم – علمي رياضة)

Petroleum Geophysics program IN FACULTY OF SCIENCE

28. برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية بكلية العلوم (علمي علوم)

Applied Biotechnology program IN FACULTY OF SCIENCE

29. برنامج المواد وعلم النانو بكلية العلوم (علمي علوم – علمي رياضة)

Materials & Nano Sciences Program in Faculty of Science

30. برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والتحليلية بكلية العلوم (علمي علوم)

APPLIED & ANALYTICAL MICROBIOLOGY PROGRAM IN FACULTY OF SCIENCE

31. برنامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية في أحد التخصصات التالية : برامج (محاسبة وتمويل - تسويق - اسواق ومؤسسات مالية - اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات - محاسبة ومراجعة) باللغة الانجليزية بكلية التجارة. (علمي – ادبي)

CREDIT HOURS SYSTEM PROGRAM IN INGLISH in one of the following specialties: (accounting and finance - marketing - markets and financial institutions - Economics - Statistics and Operations Research – Accounting & Auditing) IN Faculty of Business.

32. برنامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة باللغة العربية في أحد التخصصات التالية : (محاسبة وتمويل - تسويق - اسواق ومؤسسات مالية - اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات – محاسبة ومراجعة) بكلية التجارة . (علمي – ادبي)

CREDIT HOURS SYSTEM PROGRAM IN ARABIC in one of the following specialties: (accounting and finance - marketing - markets and financial institutions - Economics - Statistics and Operations Research – Accounting & Auditing) IN Faculty of Business.

33. برنامج الشركة بين جامعة عين شمس و كلية اوشن كاونتي وجامعة كين KEAN الامريكية (ادارة اعمال - محاسبة) ويمنح الخريج 3 شهادات جامعية معتمدة من جامعة عين شمس وكلية أوشن الأمريكية وجامعة كين الأمريكية - (علمي – ادبي)

Program of cooperation with the American University of KEAN AND OCEAN COUNTY COLLEGE IN Faculty of Business, in one of the following specialties: (business administration – accounting)

34. برنامج تصميم النظم التكنولوجية التعليمية باللغتين العربية والانجليزية (أحد التخصصات التربوية بكلية البنات)

Designing Instructional Technology Systems program IN FACULTY OF WOMEN FOR ARTS . SCIENCE & EDUCATION.

35. برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات والعلوم الاكتوارية بكلية البنات (علمي علوم – علمي رياضة)

MATHEMATICS AND ACTUARIAL SCIENCE PROGRAM IN FACULTY OF WOMEN FOR ARTS . SCIENCE & EDUCATION.

36. برنامج العلوم البيولوجية التطبيقية بكلية البنات (علمي علوم)

Applied Biological Sciences program IN FACULTY OF WOMEN FOR ARTS . SCIENCE & EDUCATION.