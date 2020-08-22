تنسيق 2020.. ننشر قائمة برامج الساعات المعتمدة بكليات "عين شمس"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما يقرب من 36 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة وأخرى بالشراكة مع جامعات أجنبية، تستعد من خلالهم جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد، لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، حيث تستعد الجامعة بحزمة من البرامج الجديدة والمميزة التى تقدمها الجامعة لطلاب شعبتى علمى رياضة وعلمى علوم والشعبة الأدبية.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه من الناجحين بالثانوية العامة، القائمة الكاملة بالبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بكليات جامعة عين شمس، كما يلى :