شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء: وفاة 4 أعضاء بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ165 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصل إلى 165 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة كل من: الدكتور وائل شكرى، أخصائي الباطنة بنى سويف، والدكتور هشام على غنيم استشارى الباطنة اسكندرية، والدكتور عصمت عبد الخالق نساء وتوليد أسكندرية، والدكتورة دينا قطب طبيب مقيم نساء مستشفى المحلة العام، داعيا الله أن يغفر لهم وأن يدخلهم فسيح جناته.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ4 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 165 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

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وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة.