شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الدكتور إيهاب هيكل نقيبا لأطباء الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان 2020، إن الدكتور إيهاب هيكل فاز بمقعد النقيب العام، بإجمالى أصوات 2771 صوتا، مقابل 1398 صوتا للدكتور حسام أبو ساطي، و766 صوتا للدكتور ياسر الجندى، و658 للدكتور خيرى المرسى.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدكتورة أميمة المحلاوي حصلت على 588 صوتا، والدكتور سعيد الباسطي 272 صوتا، والدكتورة ميران سلطان 74 صوتا، والدكتور أحمد محمد أبو المعاطي 29 صوتا، والدكتور أحمد توفيق عبد ربه السيد 23 صوتا، والدكتور أحمد عبد اللاه حمدان ابو زيد 10 أصوات.

أما نتيجة أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان الممثلين عن المناطق: القاهرة والجيزة الدكتورة شهيرة محمد المعتصم، ووسط الدلتا الدكتور السيد عبد الباسط السجاعي، وغرب الدلتا صفاء فؤاد عبد القادر، وشرق الدلتا الدكتور محمد عبد المعبود حسن، وشمال الصعيد الدكتور أيمن محمود عبدالمتجلي (تذكية)، وجنوب الصعيد الدكتور تيسير قبيصي.

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ونتيجة انتخابات عضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان أكثر من 15 عاما، الدكتورة عبير عبد اللطيف 3570، والدكتور أحمد مسعد 3293 صوتا، والدكتور أشرف زعلوك 3141 صوتا، و مقاعد عضوية النقابة العامة أقل من 15 عاما علي مستوي الجمهورية، حصل علي أعلى الأصوات، الدكتور محمد بدوي بـ2990 صوتا، والدكتورة نشوي جمال 2891 صوتا، والدكتور محمد خطاب 2791 صوتا.

وأجرت النقابة العامة لأطباء الأسنان، انتخابات التجديد النصفى، أمس الجمعة، 21 أغسطس 2020، لانتخاب النقيب العام لأطباء الأسنان، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف عضوية مجلس النقابة العامة، وعضوية مجالس النقابات الفرعية.