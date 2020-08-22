شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة العاصمة لإنقاذ عقارات القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك العاصمة نحو 500 عقار ذات طراز معمارى نادر بمنطقة وسط البلد يطلق عليها منطقة "القاهرة الخديوية"، نسبة للخديوى إسماعيل الذى أسسها على الطراز الأوروبى، وتقع ما بين ميدان العتبة وميدان رمسيس ونهر النيل وميدان التحرير وميدان عابدين، وأنشأها الخديوى إسماعيل عام 1867، جزء منها آثار وجزء آخر من الطراز المعمارى المتميز، تم تطوير ما يقرب من نصف العقارات بتمويل أغلبه من المساهمات المجتمعية والبنوك والشركات المالكة لبعض العقارات.

ومنذ أيام انهار عقار ذات طراز معمارى من بين عقارات القاهرة الخديوية، رقم 50 شارع قصر النيل بوسط البلد على مسالحة 1500 متر، عجل انهيار العقار التراثى بتنفيذ خطة محافظة القاهرة لتطوير منطقة القاهرة الخديوية واستكمال مخطط ترميم العقارات بالكامل بوسط البلد.

وفى النقاط التالية أهم ما اتخذته محافظة القاهرة لإنقاذ تراث وكنوز القاهرة الخديوية..

1. وجه محافظ القاهرة بمراجعة العقارات ذات الطراز المعمارى من الناحية الإنشائية .

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2. مراجعة ملكيات تلك العقارات والمتعاملين عليها .

3. اخلاء العقارات التراثية من الأنشطة التى تؤثر على سلامتها الإنشائية.

4. حصر العقارات الآيلة للسقوط التعامل الفورى .

5. استكمال ترميم العقارات المتبقية بالقاهرة الخديوية وعددها 200 عقار.

6. توحيد واجهات العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد تحت إشراف جهاز التنسيق الحضارى.

7. إزالة كل المخالفات المتعلقة بالمحال بعقارات القاهرة الخديوية.