شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون اختبار اللغة العربية في أول أيام الدور الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يؤدي بعد قليل طلاب الثانوية العامة اختبار اللغة العربية في أول أيام اختبارات الدور الثاني 2020 . من جانبه شهد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية فجر اليوم عملية توزيع الأسئلة وكراسات إجابة اليوم الأول من داخل مقر مركز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الإجابة بالمديرية واطمئن على انتظام جميع أعضاء مركز التوزيع وانتظام خطوط سير سيارات التوزيع وتواجد قوات الأمن والحماية المدنية للتأمين َ

الجدير بالذكر أن اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة بالمنوفية تعقد على مستوى ١٩ لجنة امتحانية موزعة على الادارات التعليمية العشر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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