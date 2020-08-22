شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب هيكل نقيبا لأطباء الأسنان.. وفوز مرشحي قائمة المستقبل بمقاعد العضوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، عن نتيجة الانتخابات على مقاعد النقابة العامة، عقب الانتهاء من فرز الاصوات، وبلغ اجمالي عدد اصوات الحضور اعضاء الجمعية العمومية ٦٧٣٢ صوتا، منهم ٦٥٨٩ صوتا صحيحا، و١٤٣ صوتا باطلا، ليصبح عدد أصوات الحضور لهذه الانتخابات اعلي من اعوام ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٨ وتاتي في المرتبة الثانيه بعد انتخابات ٢٠١٢.

وفاز بمقعد النقيب العام الدكتور ايهاب السيد خليل هيكل، مرشح قائمة المستقبل، كما فازت القائمة بكل مقاعد النقابة العامة، وحصل علي اجمالي اصوات ٢٧٧١ صوت، وعلى مستوى المناطق فازت الدكتورة شهيرة محمد المعتصم، عن القاهرة والجيزة، والدكتور، السيد عبد الباسط السجاعي، وسط الدلتا، والدكتورة صفاء فؤاد عبد القادر، عن غرب الدلتا، والدكتور محمد عبد المعبود حسن، شرق الدلتا، وعن شمال الصعيد، حصل الدكتور ايمن محمود عبدالمتجلي، على المقعد بالتذكية، وفاز الدكتور تيسير قبيصي قاسم محمد، بمقعد جنوب الصعيد.

وحصلت الدكتورة عبير مصطفي عبد اللطيف، على ٣٥٧٠ صوتا، والدكتور احمد مسعد محمد إبراهيم، على ٣٢٩٢ صوتا، والدكتور اشرف محمد عبد الفتاح زعلوك، ٣١٤١ صوتا، وحصل علي اعلي الاصوات بمقاعد تحت السن الدكتور محمد السيد بدوي احمد، ٢٩٩٠ صوت، الدكتورة نشوي جمال احمد احمد منصور، ٢٨٩١ صوت، والدكتور محمد مصطفي ابراهيم خطاب، ٢٧٩١.