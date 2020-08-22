الشباب والرياضة: تواصل فعاليات المسابقة العلمية لطلائع مصر «أونلاين»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت وزارة الشباب والرياضة ( الادارة المركزية للطلائع ) فعاليات «المسابقة العلمية لطلائع مصر» تحت شعار «عقول مستنيرة» خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس2020، وذلك في إطار البرامج والأنشطة العلمية والثقافية بالخطة الاستراتيجية للوزارة .
تهدف هذه المسابقه إلى تشجيع الطلائع على القراءة والاطلاع، والبحث في الموضوعات العلمية ذات الأهمية في حياتنا اليومية، تنمية ملكة الابتكار والاختراع لديهم، والمساهمة في إيجاد جيل من المبتكرين الصغار .
تتنوع موضوعات ومجالات التسابق في مجالين أساسيين ويختص المجال الأول بالبحث العلمى للطلائع للمرحلة السنية من (13-10) عام في موضوعات ( أجهزة التنفس الصناعى- أنواع الطاقة المتجددة وأهم الانواع التي تناسب المناخ المصرى- طرق ترشيد المياه وإعادة تدويرها- أهم مصادر تلوث الهواء وكيفية الحد منها وطرق علاجها- أهم مصادر تلوث مياه النيل وطرق التخلص منها .
ويتضمن المجال الثانى الدراسات الميدانية للطلائع خلال المرحلة السنية من (17-14) عام، بما فيها اعداد تصميم لدراسة جدوى لمشروع من مجالات التسابق السابقة مع تحديد العناصر الأساسية ( اسم المشروع- أهمية المشروع- ماهية المشروع- القيمة المضافه للمشروع- تحديد الفجوة في المجتمع التي لم تغطيها المشروعات الموجودة .
ويجب أن يراعى في المسابقة مجموعة من الجوانب والأبعاد كالدراسة التنفيذية ( فريق العمل)، الدراسة التسويقية ( تحليل السوق)، الدراسة الفنية ( التحليل الفنى )، الدراسة المالية ( التحليل المالى )، دراسة الجدوى الاجتماعية، تحديد خطة التنفيذ .
جدير بالذكر أن آخر موعد لرفع الاعمال يوم 2020/9/5 على اللينك الخاص بالمسابقة http://www.emys.gov.eg/youth/scientific_comp ولمعرفة الشروط التفصيلية لكل مجال يرجى زيارة بوابة مصر للشباب والرياضة https://www.emys.gov.eg .
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