شكرا لقرائتكم خبر عن لوفاة مرشح «النور».. نائب «قبطي» يرفض الاحتفال بفوزه في «الشيوخ» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض النائب القبطي نادر يوسف نسيم، الفائز في إنتخابات مجلس الشيوح بمحافظة بني سويف، الإحتفال بفوزه أي تنظيم أو المشاركة في أية مظاهر للإحتفال بفوزه، تضامنًا مع أسرة وأنصار الدكتور شعبان عبدالعليم، مرشح حزب النور «فردي» بدائرة بني سويف، الذي وافته المنيه الأسبوع الماضي.

وأكد «نسيم» لأنصاره واعضاء حملته عدم تنظيم أي فاعليات إحتفالية عقب إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات فوزه ضمن قائمة التحالف عن محافظة بني سويف، وذلك مراعاة لمشاعر أسرة مرشح حزب النور، وتضامنًا مع أنصاره ومؤيديه لمشاركتهم حزنهم على فقيدهم، على أن تقتصر الفاعليات على استقبال المهنئين فقط.

وكان الدكتور شعبان عبدالعليم أمين حزب النور ببنى سويف المرشح على مقعد الشيوخ، توفي الخميس قبل الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وذلك عقب دخوله جولة الإعادة أمام «نبيل حميدة» نقيب المحامين مرشح حزب مستقبل وطن، وحّل بدلًا منه المرشح المستقل «احمد سرور» بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي ذات السياق أستقبل «نادر نسيم» بمنزله وفدًا من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، لتهنئة بإعلان فوزه في إنتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، ووجه لهم الشكر على دعمهم له خلال الانتخابات وعلي زيارتهم مؤكدًا على إستمرار التواصل والتعاون مع المسجد والكنيسة لما فيه الخير لمواطني المحافظة.

وأكد اعضاء الوفد، على إستبشارهم خيرًا بالنائب نادر نسيم، متوقعين أن يكون إضافة قوية لمجلس الشيوخ وللحياة النيابية والسياسية بشكل عام، لافتين إلى مواقفه السابقة «قبل الترشح» لدعم الدولة المصرية وتواجده الدائم في كافة الأزمات التي مرت على محافظة بني سويف، معلنين جميعًا تأييدهم للقيادة السياسية في كافة الخطوات التي تستلزم حماية الأمن القومي المصري.

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