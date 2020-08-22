شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتشلت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف، جثة طفل في الخامسة عشر من عمره، لقي مصرعه غرقًا، في مياه نهر النيل بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة، وتم نقلها للوحدة الصحية بالقرية لإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.
كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق طفل يدعى "محمد احمد إبراهيم" 15 سنة، مقيم عزبة السرايا بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، في مياه النيل بالقرية.
وأنتقلت قوة أمنية وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، التي أنتقلت لموقع البلاغ، ونجحت في إنتشال جثة الطفل من مياه النيل وتم نقلها سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى الوحدة الصحية بقرية أشمنت.
وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللأزم وإستصدار تصريح النيابة العامة بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.
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