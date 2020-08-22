شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة أثناء التقديم في تنسيق 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتح مكتب تنسيق 2020 باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى أمام طلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا، اليوم، وحتى الأربعاء الموافق 26 من الشهر ذاته.

ووجه السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق،، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، نصائح لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2020، وهى:

- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي.

- يسمح للطالب بتعديل رغباته خلال فترة المرحلة التي ينتمي لها.

- تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم.

- مكتب التنسيق يعتمد آخر تعديل أجراه الطالب على رغباته.

- في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

ويبدأ 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في 2019-2020 اليوم السبت، في تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وذلك من خلال موقع التنسيق الالكترونى ومعامل الجامعات، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق والتي تستمر على مدار 5 أيام حيث تنتهى في 26 أغسطس الجارى.