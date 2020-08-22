شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020: بدء المرحلة الأولى.. وللطالب حق تعديل رغباته خلال 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم السبت أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية (الدور الأول) لهذا العام 2020.

وقال السيد عطا، المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ورئيس قطاع التعليم العالى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على التليفزيون المصرى، الجمعة، أن المرحلة الأولى من تنسيق 2020 ستبدأ اليوم السبت 22 أغسطس حتى الأربعاء 26 أغسطس، موضحًا إن موقع التنسيق 2020 سيتم بدء التسجيل فيه لرغبات طلاب المرحلة الأولى فى تمام الساعة التاسعة صباحا .

وأشار قائًلا:" لابد من تركيز الطالب على الكلية التي يرغب الالتحاق بها ولابد من كتابة جميع الكليات حتى لا تفاجأ أن كلية كان من الممكن ان تلتحق بها ولم تتمكن من الوصول إليها ."

وتابع: "إن موقع تنسيق 2020 متاح خلال الـ5 أيام فى حال رغبة الطالب تعديل رغباته، وتم فتح معامل التنسيق وتم تجهيزها لاستقبال الطلاب ومساعدتهم في كتابة رغباتهم للتيسير على الطلاب الذين لا يملكون كمبيوتر وتم التشديد على كل الإجراءات الاحترازية".

وأوضح " عطا"، أنه لأول مرة هذا العام توجد جامعة العلوم والتكنولوجيا فيها كلية هندسة وكلية علوم بجامعة زويل والجامعة المصرية اليابانية بها كلية هندسة وكلية إدارة اعمال الدولية والإنسانيات.



وفى هذا السياق وجه "عطا"، نصيحة للطلاب قائلا:" نصيحة للطلبة الذين سيكتبون هذه الكليات ستكون بمصروفات وسيتم إجراء مقابلات وامتحان في اللغة الإنجليزية ومن لا يجتاز الامتحان سيتم إلحاقة بالرغبة التالية في التنسيق ولابد أن يكتب الطالب الـ75 رغبة ولن يقبل إلا بعد استكمالها وهناك دليل على الموقع يشرح كيفية التسجيل".

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وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.