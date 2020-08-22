شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تعد قائمة بأسماء المزارعين والمساحات المراد تحويل الرى بها للرش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلب المهندس طارق زكى صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إعداد قائمة وكشوف تتضمن حصر بأعداد المزارعين والمساحات الزراعية، بمختلف أنحاء المحافظة التي يمكن تحويل نظام الرى بها إلى الرش.

وقال «صالح»، خلال اجتماع عقده مع الإدارة العامة للتعاون الزراعى ورؤساء الجمعيات الزراعية، أمس، إن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات الهامة من بينها مشروع التغطية وتبطين الترع في زمام المعمورة ومشكلة صرف خورشيد والتعديات الواقعة على المصارف والترع.

وشدد وكيل الوزارة، على الجمعيات التعاونية الزراعية عدم صرف الأسمدة للمزارعين في حالة الميراث إلا بإعلام وراثة، مشيراً إلى توفير ٣ أصناف تقاوي جديدة بجمعية أبوبكر الزراعية. حضر الاجتماع، المهندسة أميرة الأحمدى، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعى، ومحجوب الدياش، رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية، ومديرى إدارات التعاون الزراعى ورؤساء الجمعيات الزراعية.