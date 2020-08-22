شكرا لقرائتكم خبر عن الموقع الإلكتروني للتنسيق يبدأ تلقي رغبات الطلاب الجامعات في المرحلة الأولي (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الموقع الليكتروني التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، استقبال طلبات الطلاب إلكترونيا في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى المقبل.

والرابط هو https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

ويبلغ عدد المتقدمين للمرحلة الأولى للتنسيق والبالغ عددهم 149 ألفا و685 طالبا، منهم 30 ألفا و855 طالبا بالشعبة العلمية، و16 ألفا و665 بالهندسية و102 ألف و165 بالأدبية، بحد أدنى 400 درجه بنسبة 97.60% لعلمى علوم، و387 درجة بنسبة 94.40% للرياضيات، و327.5 درجة للأدبى، بنسبة 79.90%.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن تسجيل الرغبات إلكترونيا عن طريق شبكة الإنترنت والخدمة مجانية ومتاحة من خلال موقع التنسيق، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعى بما يضمن سلامة الجميع.