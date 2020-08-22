شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن فاعليات مهرجان الصيف الدولى «هاي دام» و«المينا» على مسرح مكتبة الإسكندرية غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر الذي يقدمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية للأسبوع الثاني، ويُقدم المهرجان غدا السبت حفلا موسيقيًا يجمع فريقي: «هاي دام» و«المينا»، وذلك في الثامنة مساء على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن «هاي دام» فريق سكندري تأسس عام 2012، وتخصص في تقديم الموسيقى النوبية بشكل جديد، بالإضافة إلى «الريجى» و«الأفريكان بوب».

أما فريق «المينا» فهو فريق سكندري يعمل على تقديم وتطوير الموسيقى المصرية وخلطها بأنواع عالمية كالچاز، والهيب هوب، والريجي، والبلوز.

يشار إلى ان المهرجان اهدى دورته الحالية إلى روح الفنان الراحل نجم الاستعراض محمود رضا.