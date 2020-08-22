شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية «الرابط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقعا الاليكتروني لعرض طرق التقديم والمصروفات واختبارات التقدم للجامعات الأهلية، التي سيتم البدء بها خلال العام الدراسي الجديد.

ويمكن الدخول على الرابط منhttps://admission.egypt-hub.edu.eg/.

كان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أعلن بدء الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك «جامعة العلمين الدولية» بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و«جامعة الجلالة» بهضبة الجلالة بمحافظة السويس.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد إنجازا رائعا يحسب لمنظومة التعليم العالي، مشيدين بالحجم الضخم للاستثمارات، والجهد المبذول في إتمامها في وقت قياسي، حيث تم الموافقة على أن يقل الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة في مناطق عمرانية جديدة، علما بأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

ويبلغ تنسيق التقديم للجامعات الأهلية 90% للطب البشري و85 % كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65 % كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات.

Advertisements