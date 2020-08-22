شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم، السبت، امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، ويؤدى 110900 طالب وطالبة امتحان اللغة العربية داخل 351 لجنة على مستوى الجمهورية وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وتستمر الامتحانات حتى 3 سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، جاهزية لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، وبدأت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة، الاطمئنان على تسليم اللجان لرؤساء اللجان، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.

وشدد حجازى على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية فى اللجان قبل وأثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد حجازى على تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات «المنتدبين للجان السير، المنتدبين لتقدير الدرجات، العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة» للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، مؤكدا أن تكون أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان والذى يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.

وشدد حجازى على حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، وكذلك منع التدخين داخل اللجنة، سواء من الطالب أو المعلم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة التى عقدت فى الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020، يستفيدون من الدرجة كاملة فى امتحانات الدور الثانى للثانوية، بشرط أن يكون تأجيل الامتحان تم بسبب عذر قهرى مثل مرض أو بسبب كورونا.

وتبدأ لجان الدور الثانى للثانوية العامة فى الثامنة صباحا استقبال طلاب الثانوية العامة لبدء إجراءات الكشف الحرارى وقياس درجة حرارة الطلاب قبل تسليمهم المعقمات الخاصة بكل طالب، «مطهر جل وكمامة وغطاء للأحذية وزجاجة كحول وزجاجة مياه» وتحديد أماكن الوقوف لكل طالب وفقا لمسافة تباعد 2 متر، وقررت الوزارة منع تجمعات أولياء أمور الطلاب أمام اللجان.

وفى المحافظات، تستقبل اللجان، طلاب الثانوية العامة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

Advertisements

فى المنيا، قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تخصيص 23 لجنة عامة لاستقبال 10634 طالبًا وطالبة، من بينها 21 لجنة ثانوية عامة، ولجنة خطة عربى وزخرفى، ولجنة لطلاب الصم والبكم.

وفى الشرقية، أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول الوزارة، الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة وتجهيز اللجان والبالغ عددها 25 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلا عن مديرية الصحة والتأمين الصحى ومرفق الإسعاف للتعامل الفورى مع الحالات المرضية، ونقلها فورا لمستشفى الإحالة لتلقى العلاج اللازم.